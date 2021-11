Incidente sulla statale 16, tamponamento tra tre auto: code e traffico rallentato

Un incidente sta provocando rallentamenti al traffico sulla statale 16, in direzione sud. All'altezza di Poggiofranco, tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento: non si registrano feriti e la carreggiata, a seguito dell'intervento della Polizia stradale, è già stata liberata. Rimangono tuttavia code e rallentamenti.

Un altro incidente sta provocando alcuni disagi sulla statale 100, in direzione nord, all'altezza di Mungivacca. Anche in questo caso si sarebbe trattato di un tamponamento tra due auto: in corso l'intervento della Polstrada.