Tre incidenti sulla statale 16, rallentamenti in direzione nord. Coinvolta una moto, un ferito

Tre incidenti, tutti in direzione Foggia, si sono verificati nel primo pomeriggio sulla statale 16. Secondo quanto si apprende, i tre sinistri, tutti di lieve entità, si sono verificati nel tratto all'altezza dell'uscita 6 per viale Zippitelli/parco commerciale. In uno degli incidenti è rimasta coinvolta una moto: una persona è rimasta ferita, sembrerebbe in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale: agli automobilisti è consigliata l'uscita alternativa Bari Poggiofranco/asse nord-sud.