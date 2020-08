Incidenti e traffico in tilt sulla statale 16: maxi tamponamento tra Mola e Torre a Mare (in direzione nord)

Almeno quattro incidenti, registrati a distanza di pochi chilometri, stanno creando disagi al traffico questa mattina sulla statale 16, in direzione Nord. Secondo quanto comunicato dalla Polizia stradale, le criticità sono legate alla presenza di più sinistri - almeno quattro, come detto - verificatisi a distanza di pochi chilometri, nel tratto tra Mola e Torre a Mare. Uno, in particolare, di cui non si conosce ancora con esattezza la dinamica, avrebbe coinvolto almeno otto vetture: sul posto anche vigili del fuoco e ambulanze del 118, ma non si conoscono dettagli su numero e condizioni di eventuali feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non risultano invece particolari criticità sulla carreggiata in direzione sud, dove si registra traffico intenso ma nessun incidente.