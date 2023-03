Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato e lunghe code in direzione nord

Traffico in tilt sulla statale 16 a Bari. A provocare i disagi, sulla carreggiata in direzione nord, un incidente avvenuto in tarda mattinata all'altezza all'altezza dell'uscita C - Via Napoli. Al momento non si conoscono dettagli sui mezzi coinvolti né su eventuali feriti, ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico.

La Polizia locale di Bari, attraverso il proprio canale Telegram, consiglia di prevedere percorsi alternativi. Code e rallentamenti sono segnalati già dall'uscita 4 - Via Napoli. Agli automobilisti l'invito a moderare la velocità e a prestare la massima attenzione.