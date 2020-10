Incidente sulla statale 96: scontro tra due autocarri, un mezzo si ribalta dopo l'impatto

Grave incidente in mattinata sulla statale 96, in direzione Fermata Basentello, all'altezza di Grumo. Nell'impatto, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due autocarri, uno dei quali si è ribaltato dopo lo scontro. Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, la corsia di marcia è stata momentaneamente chiusa al traffico. Non si conoscono al momento dettagli su eventuali feriti e sulle loro condzioni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

