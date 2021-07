Incidente mortale sulla statale 96 a Modugno: perde la vita automobilista

Nel sinistro non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: per ragioni da accertare, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada. La carreggiata è stata chiusa al traffico

Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente avvenuto sulla statale 96, all'altezza di Modugno.

L'uomo era solo alla guida della sua auto quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nel sinistro non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e ai carabinieri.

La carreggiata in direzione Altamura, in cui si è verificato l'incidente, è stata chiusa al traffico.