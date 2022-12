Incidente sulla statale 96, tragico impatto tra auto e pullman: morti tre ragazzi

Tragico incidente nella serata di domenica, 11 dicembre, sulla statale 96 nel Barese, all'altezza di Modugno. Tre giovani - un ragazzo e due ragazze - sono morti nell'impatto tra l'auto a bordo della quale viaggiavano e un pullman.

Per cause in corso di accertamento, la vettura, una Mini Cooper condotta da un 29enne, si è scontrata con un bus guidato da un 65enne, che secondo prime informazioni stava uscendo da un'area di servizio. Nell'impatto ha subito perso la vita uno dei ragazzi, un 21enne, mentre le due giovani - di 19 e 25 anni - sono decedute successivamente in ospedale. Altri due ragazzi sono rimasti gravemente feriti. L'auto avrebbe impattato prima contro il bus, finendo poi contro il guardrail.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

*Ultimo aggiornamento ore 8.50