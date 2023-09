Investito sulla statale 96: muore uomo a Modugno

Un uomo è morto questa sera sulla statale 96, nel tratto tra Modugno e Palo del Colle. L'uomo sarebbe stato investito mentre si trovava sulla strada: al momento non si conoscono dettagli sull'accaduto; non è chiaro se l'uomo stesse camminando lungo il ciglio della statale o se avesse tentato di attraversare. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri.