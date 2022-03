Giovane medico muore in incidente stradale negli Stati Uniti: "Addio Davide, ragazzo dolcissimo e professionista eccezionale"

Si trovava in America per uno stage, per perfezionare il suo percorso di formazione Davide Loizzo, giovane medico originario di Altamura morto in un incidente stradale avvenuto negli Stati Uniti. Davide era specializzando al terzo anno di Urologia presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bari.

A comunicare la notizia della sua scomparsa è stato su Facebook il professor Loreto Gesualdo, presidente della stessa scuola: "Oggi non ho più lacrime", scrive Gesualdo. "Davide un ragazzo dolcissimo, disponibile, bravissimo, studioso. Non ci sono parole per esprimere ai suoi genitori e alla famiglia il mio profondo dispiacere. Vi sono vicino con la preghiera e affetto. Abbiamo perso un professionista eccezionale, sarà difficile colmare il vuoto che ha lasciato in tutti noi".

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Tra i tanti, quello sulla pagina dell'associazione studentesca Studenti Per: "Stamattina ci siamo svegliati con una notizia che non avremmo mai voluto darvi: il Dott. Davide Loizzo, specializzando al 3º anno di Urologia presso la nostra Scuola di Medicina, se n’è andato in seguito ad un incidente stradale negli Stati Uniti, dove si era recato per uno stage per perfezionare il suo percorso di studi. Prima ancora di essere un medico, per tutti noi di StudentiPer e per tutta la Comunità Studentesca è stato un amico, un collega e un grandissimo rappresentante. Davide è stato un ragazzo dolcissimo, disponibile e generosissimo. Non ci sono parole per esprimere a voi, ai suoi genitori e a tutta la famiglia il nostro profondo dispiacere. Ciao Davide".



(In foto Davide Loizzo: fonte Fb Studenti Per)