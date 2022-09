Incidente sulla Statale 16 a Palese, traffico in tilt e lunghe code

Lunghe code sulla strada Statale 16 Adriatica all'altezza dell'uscita per il quartiere Palese, a Bari, a causa di un incidente che ha coinvolto alcuni mezzi, le cui cause sono ancora da chiarire. La viabilità in direzione Foggia è molto rallentata ed i disagi al traffico si propagano per alcuni chilometri. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine ed il 118.