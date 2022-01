Scontro tra auto e trattore nel Barese: gravi due suore, trasportate in codice rosso al Miulli

Due suore sono rimaste ferite in modo grave a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Sp 82, tra Gioia del Colle ed Acquaviva, nel Barese, alle prime luci dell'alba. Le due religiose erano a bordo di una Ford Focus Fusion quando, per cause non ancora conosciute, l'auto ha tamponato violentemente un trattore.

La vettura si è ribaltata lungo la carreggiata. Sul posto, allertati da alcuni automobilisti, sono giunti gli operatori del 118 che, non senza difficoltà, hanno stabilizzato le due suore che sono state quindi liberate dai vigili del fuoco e trasportate successivamente all'ospedale Miulli di Acquaviva in codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Stradale di Gioia del Colle.