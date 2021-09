Doppio incidente in pochi minuti sulla Tangenziale di Bari: traffico in tilt a San Giorgio

Due incidenti, a poca distanza l'uno dall'altro, si sono verificati sulla tangenziale di Bari nello spazio di pochi minuti, attorno alle 9. I due sinistri sono avvenuti in direzione nord, all'altezza di San Giorgio. Nel primo caso sono rimaste coinvolte 2 vetture mente l'altro ha visto 4 auto incidentate.

Sul posto, per i rilievi, sono giunte pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale. Non si segnalano feriti gravi ma alcuni passeggeri sono stati medicati da personale del 118. Il traffico ha subito rallentamenti nel corso della mattinata con miglioramenti dalle 11. In precedenza si era verificato un altro schianto, sempre in direzione nord, ma all'altezza dell'uscita per l'Aeroporto di Palese: coinvolta una vettura, senza particolari conseguenze per il passeggero.