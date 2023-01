Mattinata nera per il traffico: tre tamponamenti in tangenziale con diversi feriti, camion si ribalta dopo l'impatto

Mattinata nera per il traffico sulla tangenziale di Bari, coinvolta da un triplice tamponamento in direzione nord, con 12 veicoli coinvolti. Nello specifico il primo incidente tra quattro mezzi è avvenuto intorno alle 11 nei pressi dello svincolo per Torre a mare, che ha visto coinvolti quattro auto: l'impatto, per cause ancora da accertare, ha provocato quattro feriti non gravi, trasportati in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

A circa 200 metri di distanza è poi avvenuto un secondo tamponamento, che ha coinvolto altre quattro auto, che secondo i primi riscontri della polizia locale - intervenuta in questo caso sul posto - avrebbe provocato un ferito lieve.

Intorno alle 12 è avvenuto un terzo tamponamento, che questa volta ha coinvolto un camion, ribaltatosi per cause ancora da accertare e finito contro il guardrail all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Bari. Altre tre vetture sono rimaste incidentate, con i tre passeggeri feriti in maniera non grave e trasportati in ospedale dal 118. Ancora in corso l'intervento dei carabinieri per la rimozione dei mezzi incidentati, insieme ai vigili del fuoco, e per far defluire il traffico.