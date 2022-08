Incidente tra due vetture sulla Statale 16 a Monopoli: auto si ribalta

E' di alcuni feriti lievi il bilancio di un incidente avvenuto nella serata di ieri sulla Statale 16, nelle vicinanze di Monopoli, in direzione sud. Due auto, per cause non ancora chiarite, si sono scontrate poco dopo la zona denominata L'Assunta. Una delle vetture si è ribaltata terminando la sua corsa lungo la carreggiata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale nonchè i Carabinieri e le ambulanze del 118. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale dell'Anas. Il traffico ha subito rallentamenti per poi tornare regolare nel corso della notte.