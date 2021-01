Incidente sulla statale 16: tamponamento tra mezzi pesanti all'altezza di San Giorgio, due feriti

Rallentamenti e disagi al traffico sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza di San Giorgio-Triggiano, a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, tre mezzi pesanti sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento, che ha causato il ferimento di due conducenti. La corsia di sorpasso è chiusa al traffico nel tratto interessato: la circolazione è deviata sulla corsia di marcia libera dalle operazioni di ripristino e pulizia del piano viabile.

Sul posto personale Anas e Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare, il prima possibile, la regolare transitabilità. La Polizia locale consiglia il percorso alternativa litoranea Torre a Mare-San Giorgio.

(foto di repertorio)