Incidente sulla statale 16, rallentamenti e code in direzione sud

Un incidente, avvenuto all'altezza di Poggiofranco, in direzione Brindisi, sta provocando rallentamenti e code sulla statale 16. Secondo prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento tra tre veicoli, non di grave entità. Inevitabili però le ripercussioni sul traffico, mentre la carreggiata sarebbe stata liberata in questi minuti dai mezzi incidentati per consentire il ritorno alla normale circolazione.