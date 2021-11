Maxi tamponamento sulla SS100: traffico in tilt all'altezza di Mungivacca

Code sulla strada statale 100 per un tamponamento in direzione Bari. Cinque i veicoli coinvolti nell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio all'altezza dell'uscita per Mungivacca. Sul posto sono presenti i carabinieri per supportare le operazioni di ripristino della viabilità. Ancora da definire le cause che hanno originato il tamponamento, che fortunatamente non ha causato feriti.

Immagine di repertorio