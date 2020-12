Triplice tamponamento sulla ss16: carreggiata temporaneamente chiusa al traffico

Carreggiata chiusa al traffico sulla ss16 a causa di un incidente stradale che ha coinvolto nel pomeriggio tre veicoli. La circolazione è quindi deviata verso l'uscita di Japigia in direzione nord in corrispondenza del chilometro 806,500, in cui è avvenuto l'incidente.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Immagine di repertorio. Ultimo aggiornamento ore 20.02