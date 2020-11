Tamponamento a catena sulla ss96: 4 feriti e tratto chiuso al traffico

Chiuso provvisoriamente al traffico un tratto della ss96 per un tamponamento a catena. L'episodio è avvenuto nello specifico al chilometro 85,800, all'altezza di Altamura: tre i veicoli coinvolti nel sinistro - comprenso un trattore - sulle cui cause sono in corso accertamenti, e ha provocato il ferimento di quattro persone. La circolazione in direzione nord è quindi deviata in loco. Sul posto è presente il personale del 118, di Anas e delle forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 20.16