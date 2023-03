Tamponamento sulla Statale 100: traffico in tilt all'ingresso di via Amendola, code anche sulla Statale 16

Un tamponamento sulla Statale 100 all'ingresso di Bari sta causando rallentamenti al traffico veicolare. Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente sarebbero coinvolte 4 o 5 auto. Il sinistro si sarebbe verificato all'altezza del cavalcavia che permette l'immissione sulla Statale 16, a poca distanza dall'ingresso in città attraverso via Amendola. Lunghe code di veicoli si registrano, infatti, anche sulla tangenziale di Bari nei pressi dello svincolo per il quartiere Carrassi.