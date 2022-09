Scontro tra quattro auto sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato e code 

Traffico rallentato e code sulla statale 16 a Bari, in direzione nord, all'altezza di Carrassi. I disagi sono legati a un incidente che si è verificato in mattinata, coinvolgendo quattro auto e provocando un ferito lieve. Al momento la carreggiata è stata liberata dai mezzi incidentati, ma si registrano ancora alcuni rallentamenti. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, è intervenuta per i rilievi la Polizia stradale.