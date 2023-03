Tamponamento sulla Statale 16 all'altezza di Poggiofranco, in direzione Nord: lunga coda di auto fino a Mungivacca

Ennesimo incidente sulla Statale 16, a Bari: un tamponamento verificatosi all'altezza dell'uscita Poggiofranco, in direzione Nord, ha creato disagi al traffico veicolare: la coda di auto si estende fino allo svincolo per Mungivacca. Secondo le prime ricostruzioni, nel sinistro sarebbero coinvolti tre mezzi. Sul luogo dell'impatto ci sarebbe anche un camion, adesso fermo a lato della carreggiata, nella piazzola di sosta. Sul posto sono giunti i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e gestire la viabilità.