Maxi tamponamento in Tangenziale a Bari: numerose auto coinvolte, traffico in tilt

L'incidente si è verificato in direzione nord, all'altezza di Santa Caterina. Sul posto le Forze dell'Ordine per i rilievi e la viabilità

Maxi tamponamento di auto, questa mattina, sulla Tangenziale di Bari. L'incidente si è verificato dopo le 9 all'altezza dell'uscita per Santa Caterina, in direzione Foggia. Numerosi i veicoli coinvolti nell'incidente. Non si segnalano, al momento, feriti gravi.

Rallentamenti, invece, si sono verificati verso nord, a causa del blocco, di fatto, di una delle corsie dove sono state posizionate le auto coinvolte. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la viabilità. Una mattinata complicata in Tangenziale anche a causa di un altro tamponamento avvenuto all'altezza di via Caldarola, sempre in direzione Nord: in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.

(notizia in aggiornamento)