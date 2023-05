Incidente in Tangenziale a Bari: auto si ribalta nelle vicinanze di Santa Caterina, traffico in tilt

Un'auto si è ribaltata, questa mattina verso sud, sulla Tangenziale di Bari, nelle vicinanze dell'uscita 9 (in zona Santa Caterina). Non si segnalano al momento feriti. Sul posto sono giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per rilievi e viabilità. Al vaglio delle Forze dell'Ordine la ricostruzione dello schianto. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione con traffico e rallentamenti.