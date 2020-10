Moto si schianta in Tangenziale, donna incinta tra i feriti: trasportata in codice rosso, è grave

C'è anche una donna incinta tra le persone rimaste ferite a seguito di un incidente avvenuto questa mattina sulla Tangenziale di Bari. Lo schianto, che ha coinvolto una moto e due auto, si è verificato nelle vicinanze dell'uscita per Carbonara e Carrassi, in direzione Nord.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, in stato avanzato di gravidanza, viaggiava assieme a un uomo su una moto: il mezzo avrebbe sbattuto contro due vetture in transito. I due occupanti del veicolo a due ruote sono quindi caduti sull'asfalto. Le loro condizioni sono gravi: entrambi sono stati soccorsi da personale del 118 e trasportati in ospedale.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale, dei Carabinieri e del Vigili Urbani, per rilievi e viabilità. Il traffico, in un orario decisamente di punta, è andato in tilt, con rallentamenti per alcuni km. La Polizia Locale consiglia l'uscita di Japigia per chi procede in direzione Foggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Notizia in aggiornamento - Immagine di repertorio)