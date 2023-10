Un tir ha preso fuoco, questa mattina, sulla Statale 16 di Bari, all'altezza di Torre a Mare, in direzione sud. Ignota, al momento, le cause del rogo. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Non si segnalano persone ferite. Disagi per gli automobilisti in transito.