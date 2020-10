Grave incidente in tangenziale a Bari: coinvolte auto e moto, due feriti. Traffico in tilt e code

Grave incidente questa mattina sulla tangenziale di Bari, in direzione nord, all'altezza dell'uscita per Carbonara. Secondo prime informazioni, nello scontro sarebbero rimaste coinvote due auto e una moto. Due persone sono rimaste ferite, ma al momento non si conoscono dettagli sulle loro condizioni.

Nel tratto interessato dall'incidente, si registrano forti rallentamenti e code. La Polizia locale, presente sul posto per regolare la viabilità, consiglia agli automobilisti l'uscita a Bari Japigia. Sul posto anche polizia stradale e carabinieri.

*Seguono aggiornamenti

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto di repertorio)