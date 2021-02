Incidente in tangenziale a Bari: moto finisce contro guardrail, due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio sulla tangenziale di Bari, all'altezza di Japigia, in direzione sud. E' accaduto in corrispondenza del tratto interessato dai lavori per la variante ferroviaria, caretterizzato da una serie di curve.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente della moto, per cause da accertare, avrebbe impattato contro il guardrail centrale, quindi il mezzo sarebbe finito a terra. La donna è rimasta ferita, insieme al ragazzo che viaggiava con lei: al momento non si conoscono dettagli sulle loro condizioni, ma non sarebbero comunque gravi.

Sul posto, oltre al personale del 118, è intervenuta la polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

(foto di repertorio)