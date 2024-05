Incidente sulla Tangenziale di Bari in direzione Sud: traffico e rallentamenti

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita per Carrassi, in direzione Sud. Lo scontro ha coinvolto 2 vetture. Non si segnalano, al momento, feriti gravi.

Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine e personale del 118. A seguito dello schianto, la circolazione stradale ha subito forti rallentamenti.