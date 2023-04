Incidente in Tangenziale a Bari, tamponamento tra Poggiofranco e Carrassi: traffico in tilt

Un tamponamento tra più auto si è verificato questo pomeriggio sulla Tangenziale di Bari. Lo scontro è avvenuto in direzione sud, all'altezza tra le uscite di Poggiofranco e Carrassi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Non si segnalano feriti gravi.

Pesanti, come spesso accade sul tratto barese della Statale 16 in condizioni simili, le ripercussioni sul traffico, in un'ora di punta per il rientro a seguito della giornata di lavoro.