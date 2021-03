Scontro tra tir e autovetture sulla Statale 16 a Bari: due persone ferite, traffico in tilt

Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e operatori Anas. Il traffico in uscita dalla Ss16, in direzione Foggia, è provvisoriamente deviato sulla viabilità comunale

Due persone sono rimaste ferite, questa mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Statale 16, all'altezza di Torre a Mare, in direzione nord. Lo scontro, per cause non ancora accertate,. ha coinvolto un tir e altre due auto.

Sul posto, oltre a personale del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e operatori Anas. Il traffico in uscita dalla Ss16, in direzione Foggia, è provvisoriamente deviato sulla viabilità comunale.