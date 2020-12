Perde il controllo del tir e sfonda il guardrail sulla ss16: un ferito

Incidente stradale nella mattinata sulla ss16: l'autista di un tir ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare, sfondando il guardrail. Il mezzo è uscito fuori strada in corrispondenza dell'uscita per Fesca, in direzione nord. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che insieme ai tecnici dell'Anas sta gestendo il traffico, che ha subito dei rallentamenti. Ferito il passeggero del tir, che è stato portato in ospedale.