Tir si ribalta nelle vicinanze della Fiera del Levante di Bari: deviato il traffico dei mezzi pesanti

Un tir si è ribaltato questo pomeriggio, per cause non ancora chiarite, in viale di Maratona a Bari, non lontano dal quartiere fieristico. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per rilievi e viabilità, nonché personale dei vigili del fuoco. Non si segnalano feriti.

Pesanti le ripercussioni alla circolazione, soprattutto per i mezzi pesanti, il cui flusso è stato deviato da via Napoli per via Caracciolo.