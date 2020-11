Tir si schianta sul guardrail allo svincolo: traffico in tilt sulla SS16 e sulla SS100

Chiuso lo svincolo della SS100 a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un tir, finito sul guardrail allo svincolo in uscita dalla SS16. Ancora da chiarire le cause che hanno causato l'incidente: sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale dell'Anas per monitorare la situazione del traffico. Lunghe code si registrano infatti da diverse ore sulla SS16 direzione Brindisi e in parte sulla SS100.

Ultimo aggiornamento ore 15.30