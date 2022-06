Investito in bici da una Volante, il dolore per la morte del designer Francesco Convertino: "Un ragazzo straordinario"

Morto dopo l'impatto con una volante della polizia, avvenuto mentre andava in bici. Francesco Convertino aveva 33 anni. Artista e designer, era originario di Locorotondo e da qualche tempo viveva e lavorava stabilmente a Torino, dove, nella serata di mercoledì 22 giugno, si è verificato l'incidente che gli è costato la vita. Secondo una prima ricostruzione, il 33enne si trovava su un attraversamento ciclopedonale, quando sarebbe stato investito dall'auto della polizia, diretta in Questura con un fermato a bordo. Nonostante i soccorsi, e i lunghi tentativi di rianimarlo, Francesco non ce l'ha fatta.

Sui social, dai suoi concittadini a chi lo aveva conosciuto per lavoro, tanti messaggi di incredulità e di cordoglio per la scomparsa di Francesco, chiamato anche come 'Ciulicchio'. Tanti ne ricordano il talento, l'entusiasmo, l'energia, stringendosi ai suoi familiari.

"Francesco Convertini per noi tutti non era solo un membro dello staff, ma un punto di riferimento, un compagno, un amico - si legge sulla pagina Fb di Paratissima, hub creativo di Torino, in cui il 33enne aveva un suo spazio - In tutto ciò che faceva riversava un entusiasmo smisurato, lavorando ai suoi progetti giorno e notte in una stanza vista mole". "Oggi il nostro sudore si è trasformato in lacrime, ma troveremo la forza di aprire per te".

"Un ragazzo straordinario, eclettico e simpaticissimo", lo ricordano sulla pagina Fb Hackability, community con la quale Francesco aveva collaborato per un progetto, "Siamo senza parole".