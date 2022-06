Volante della polizia investe ciclista, 33enne barese muore in incidente a Torino

Un uomo di 33 anni, originario del Barese, è morto nella serata di mercoledì a Torino, in un incidente che ha coinvolto una volante della polizia e la bici in sella alla quale si trovava il giovane. La vittima, Francesco Angelo Convertini, era di Locorotondo e si era da qualche mese trasferito a Torino, dove lavorava come designer.

Come riporta Torinotoday, in corso Regina Margherita, la volante, diretta in Questura con a bordo una persona fermata per accertamenti, avrebbe urtato la bici con a bordo il 33enne, mentre attraversava sulle strisce (si tratta di un attraversamento anche ciclabile). Stando a quanto riportato da alcuni testimoni, il semaforo sarebbe stato giallo lampeggiante al momento dell'incidente. Inutili, purtroppo, i lunghi tentativi di rianimare sul posto il 33enne.