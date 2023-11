Incidente sulla statale 96: scontro tra auto all'altezza di Toritto

Un incidente si è verificato nella serata di sabato, 25 novembre, sulla statale 96, all'altezza di Toritto. Nello scontro, la cui esatta dinamica è in corso di accertamento, sarebbero rimaste coinvolte più auto - cinque, secondo prime informazioni - alcune delle quali finite di traverso sulla carreggiata. Non è escluso che il sinistro possa essere avvenuto anche per le condizioni dell'asfalto, reso scivoloso dal nevischio. Il traffico è rimasto fermo per circa un'ora e mezza, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.