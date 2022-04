Traffico intenso e code sulla statale 16: camion fermo sulla carreggiata a Torre a Mare, rallentamenti per la corsia unica da Cozze

Forti rallentamenti e code si registrano sulla statale 16, in direzione sud. In particolare, all'altezza di Torre a Mare, a provocare disagi al traffico è la presenza di un mezzo pesante rimasto fermo sulla carreggiata, a causa di un problema a uno pneumatico. Sul posto è in corso l'intervento della Polizia stradale. Rallentamenti sono segnalati già da alcuni km prima, nel tratto all'altezza dei 'curvoni' di Japigia.

Ulteriori forti rallentamenti sono segnalati più avanti, a partire da Cozze, a causa del restringimento di carreggiata legato alla presenza di alcuni lavori in corso.