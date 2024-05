Travolto da un'auto pirata mentre soccorre il figlio sulla strada Cozze-Conversano: morto un 60enne

Un 60enne di Conversano, Giuseppe Babbo, è morto questa notte dopo essere stato travolto da un'auto pirata di grossa cilindrata sulla Provinciale 50 che collega la frazione di Cozze alla cittadina in provincia di Bari. L'incidente, riporta l'Ansa, è avvenuto intorno alla mezzanotte scorsa sulla rampa della strada Provinciale: in quel punto, secondo quanto riporta l'Ansa, sarebbe stata ferma l'auto del figlio della vittima, un 26enne, rimasta a secco di carburante.

Il 60enne avrebbe raggiunto il ragazzo, che era in compagnia della moglie di sei anni piu giovane, con una tanica di benzina: mentre versava il carburante nel serbatoio una vettura l'auto lo avrebbe travolto e ucciso. I carabinieri impegnati nelle indagini sull'accaduto, starebbero cercando di risalire alla identità dell'automobilista che non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Il 26enne è stato aiutato dal personale del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale di Monopoli. Anche la 20enne è stata portata in ospedale in stato di forte agitazione.