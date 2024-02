Travolto da un'auto mentre lavora sulla strada: in gravi condizioni operaio barese

Travolto da un'auto mentre stava lavorando lunga la carreggiata. Un operaio 51enne di Bitonto è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, 14 febbraio, in un incidente avvenuto a Vazzola, in provincia di Treviso.

Come riporta TrevisoToday, l'uomo stava effettuando degli interventi di posa della fibra ottica, quando sarebbe sopraggiunta una Panda, condotta da un 78enne, che lo ha travolto. Secondo una prima ricostruzione, il 51enne sarebbe stato investito dopo essere sceso da un piccolo escavatore che stava manovrando. Ferito in modo grave, l'operaio è stato rianimato e intubato sul posto e quindi trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso.