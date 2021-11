Tragico incidente sulla provinciale Turi-Castellana: auto finisce fuori strada, muoiono fratello e sorella. Feriti altri due giovani

Due ragazzi, fratello e sorella di 25 e 28 anni, hanno perso la vita questa notte, in un tragico incidente avvenuto sulla provinciale 32 Turi-Castellana.

E' accaduto intorno alle tre, alle porte di Turi. Per cause in corso di accertamento, l'auto, una Bmw 118, con a bordo quattro giovani, tutti baresi, è finita fuori strada: il mezzo avrebbe impattando contro il guard rail, ribaltandosi e finendo poi nella scarpata. Per il 25enne e la 28enne, che viaggiavano come passeggeri sul sedile posteriore, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un terzo passeggero e il conducente dell'auto sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice rosso in ospedale. Uno dei due è ricoverato in prognosi riservata per le lesioni riportate. Come da prassi, sul conducente sono state effettuate le analisi sull'eventuale uso di alcol o droga, di cui si attende l'esito.

Sul posto si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Turi e della Compagnia di Gioia del Colle, coordinati dalla Procura.

(foto di repertorio)