Incidente sulla provinciale: scontro auto-furgone nel Barese. Due feriti, uno in codice rosso

Grave incidente in mattinata nel Barese, a Turi, sulla provinciale per Gioia del Colle. Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra un furgone e un'auto. Ad avere la peggio, il conducente del furgoncino, soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. In codice giallo, invece, l'altro automobilista.

Da chiarire dinamica e cause dell'impatto, al vaglio della Polizia locale di Turi, intervenuta sul posto. Per i soccorsi si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire la rimozione dei mezzi e la pulizia dell'asfalto. Successivamente la circolazione è stata ripristinata.

(foto Fb Vivilastrada.it)