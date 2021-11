Auto fuori strada, fratello e sorella muoiono in incidente nel Barese: tornavano da una festa di compleanno

Rientravano da una festa di compleanno, insieme ad altri due amici, quando l'auto a bordo della quale viaggiavano, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, terminando la corsa in una scarpata. Per loro, fratello e sorella di 25 e 28 anni, che viaggiavano sul sedile posteriore, non c'è stato nulla da fare.

A perdere la vita, nel tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla provinciale Turi-Castellana, Gianluca e Debora Pontrelli. Gianluca, 25 anni, era residente a Valenzano e lavorava come operaio. Debora viveva a Bari, era una studentessa.

I due amici che viaggiavano con loro sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale in codice rosso, il conducente della Bmw e un terzo passeggero: quest'ultimo è in prognosi riservata. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri.