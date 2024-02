Incidente sulla Statale tra Turi e Putignano: feriti una donna e due bambini

Una donna e due bambini sono rimasti feriti a seguito di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 22 febbraio sulla Strada Statale 172 tra Turi e Putignano, nel Barese.

Il gruppo viaggiava a bordo di una Opel Meriva che, per cause non ancora conosciute, si è ribaltata. I bambini feriti sono stati trasportati all'ospedale Giovanni XXIII di Bari in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il 118, la Polizia e i Rangers.