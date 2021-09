Incidente in via Brigata Bari, scontro tra auto e scooter all'incrocio: uomo soccorso dal 118

Incidente intorno alle 13 in via Brigata Bari, al quartiere Libertà. Nell'impatto, avvenuto, per cause in corso di accertamento, all'altezza dell'intersezione con via Principe Amedeo, sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter. Sul posto, per soccorrere l'uomo a bordo della moto, è intervenuta un'ambulanza del 118. L'uomo non avrebbe comunque riportato ferite gravi.