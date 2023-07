Scontro in via Brigata Regina: auto si ribalta, ferita donna

Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle sette, in via Brigata Regina, all'altezza dell'intersezione con via Crispi. Nel sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata. Ferita, in maniera non grave, una donna. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti per gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso. L'incidente ha provocato alcuni rallentamenti. La situazione del traffico è successivamente tornata alla normalità senza particolari disagi.