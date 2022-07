Incidente mortale a Bari, scontro tra auto in via Bruno Buozzi: perde la vita un uomo, due feriti

Gravissimo incidente nella notte in via Bruno Buozzi, a Bari. Un uomo di 70 anni è morto e due persone sono rimaste ferite in seguito allo scontro tra due auto. L'impatto è avvenuto intorno alla mezzanotte all'altezza del distributore di benzina Eni.

Per cause in corso di accertamento, due auto, provenienti da direzioni opposte, si sono scontrate: in seguito all'impatto, l'auto condotta dal 70enne è finita fuori strada. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 118 per l'uomo, deceduto sul posto. Altre due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale: una donna che viaggiava nella vettura della vittima e il conducente dell'altra auto coinvolta.

Accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto sono in corso da parte della Polizia locale, intervenuta sul posto.