Scontro all'incrocio in via Caldarola: impatto auto-moto, un ferito

Incidente nel primo pomeriggio lungo via Caldarola, a Bari. Nello scontro, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Aristosseno, sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter. Una persona è rimasta ferita: soccorsa dal 118, è stata trasferita al Policlinico di Bari. Al momento non si conoscono dettagli sulle sue condizioni. La dinamica dell'impatto è al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità.