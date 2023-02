Incidente in via Capruzzi a Bari: coinvolto uno scooter, Polizia locale e 118 sul posto

Un incidente si è verificato questa mattina in via Capruzzi, a Bari. Nel sinistro, avvenuto in corrispondenza degli accessi alla stazione ferroviaria, è rimasto coinvolto uno scooter, finito a terra sul margine della carreggiata, secondo quanto appreso in seguito a un impatto con un'auto.

Sul posto soo intervenuti gli agenti della Polizia locale e i soccoritori del 118. Non si hanno al momento notizie su eventuali feriti e sulle loro condizioni, né altri dettagli sulla dinamica sull'accaduto.