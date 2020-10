Incidente a Bari: alla guida in stato di ebbrezza, finisce contro auto in sosta

Al volante in stato di ebbrezza, sbanda e danneggia alcune auto in sosta. E' accaduto nelle prime ore del mattino in via Giulio Petroni a Bari. Il conducente dell'autovettura, un cinquantenne barese, è risultato positivo all'alcoltest, cui è stato sottoposto dalla Polizia locale intervenuta sul posto. L'uomo è stato perciò denunciato.

